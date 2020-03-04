سيالة يلتقي وزير الخارجية المصري في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 03:55 مساء
وزير الخارجية المفوض محمد سيالة مع وزيرخارجية مصر سامح شكري. 4 مارس 2020. (الإعلام الخارجي)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة التقى، الأربعاء، بالقاهرة وزير الخارجية المصري سامح شكري وذلك قبيل انعقاد اجتماع الجامعة العربية في دورتها 153 على مستوى وزراء الخارجية.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة بصفحتها بـ«فيسبوك»، الأربعاء، إن لقاء وزير الخارجية سيالة مع وزير خارجية مصر جاء في إطار «مشاوراته والتنسيق مع عدد من الدول».

كما التقى وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في القاهرة، كما اجتمع مع نظيره اللبناني ناصيف حتى، حيث أكد ضرورة توحيد الموقف العربي والتنسيق الكامل لحل الأزمة الليبية، ووقف الحرب في العاصمة طرابلس.

وحضر سيالة إلى العاصمة المصرية قادمًا من المغرب، حيث شارك في المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية المنعقد في مدينة مراكش، وألقى كلمة أكد فيها بذل ليبيا قصارى جهدها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا رغم الإمكانات المحدودة.

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ونوه بأن ليبيا نادت منذ سنوات بضرورة تنمية مناطق تصدير الهجرة غير القانونية؛ للحد من تدفق المهاجرين، وأن ليبيا استثمرت مليارات الدولارات في هذا الإطار، وهو «الأمر الذي لم توافق عليه عدة دول».

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