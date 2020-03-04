مسؤول بـ«الصحة»: سجلنا 65 حالة بمرض الليشمانيا بمنطقة سرت

أكد المنسق الوطني لمكافحة مرض الليشمانيا بمنطقة سرت، الدكتور فتحي الكاسح، استشاري الأمراض الجلدية، عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت، تسجيل أكثر من 65 حالة مرضية مصابة بمرض الليشمانيا الجلدي بضواحي سرت.

وقال الدكتور فتحي الكاسح لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، إن «الحالات التي جرى تسجيلها موجودة بمناطق ضواحي سرت في أبوقرين وأبونجيم وزمزم والقداحية والوشكة».

وأضاف: «غالبية الحالات الآن موجودة بسرت، ويجري معالجتها ومتابعتها بعيادة الأمراض الجلدية بمستشفى (ابن سينا التعليمي)، وفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت».

ولفت الدكتور فتحي الكاسح إلى أن «عددًا من الحالات المرضية التي جرى علاجها الأشهر الماضية وضعها الصحي ممتاز، وأن هناك عددًا آخر يتم علاجهم ومنحهم الأدوية المقررة لعلاج المرض».

وأشار استشارى الأمراض الجلدية إلى أن «الأدوية متوافرة بسرت لهذا المرض، وتم توفيرها من المركز الوطني لمكافحة الأمراض».

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يذكر أن مرض الليشمانيا مرض طفيلي ينتقل عن طريق لدغة ذبابة الرمل، وهي حشرة صغيرة جدًّا لا يتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية، ولونها أصفر وينتشر المرض في المناطق الزراعية والريفية، ويعتبر داء الليشمانيا الجلدي من الأمراض المستوطنة في أجزاء عديدة من العالم، ويرتبط انتشاره ارتباطًا وثيقًا بالتوزيع الجغرافي.