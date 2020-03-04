مسؤول بـ«الصحة»: سجلنا 65 حالة بمرض الليشمانيا بمنطقة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 04 مارس 2020, 03:51 مساء

أكد المنسق الوطني لمكافحة مرض الليشمانيا بمنطقة سرت، الدكتور فتحي الكاسح، استشاري الأمراض الجلدية، عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت، تسجيل أكثر من 65 حالة مرضية مصابة بمرض الليشمانيا الجلدي بضواحي سرت.

وقال الدكتور فتحي الكاسح لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، إن «الحالات التي جرى تسجيلها موجودة بمناطق ضواحي سرت في أبوقرين وأبونجيم وزمزم والقداحية والوشكة».

وأضاف: «غالبية الحالات الآن موجودة بسرت، ويجري معالجتها ومتابعتها بعيادة الأمراض الجلدية بمستشفى (ابن سينا التعليمي)، وفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت».  

ولفت الدكتور فتحي الكاسح إلى أن «عددًا من الحالات المرضية التي جرى علاجها الأشهر الماضية وضعها الصحي ممتاز، وأن هناك عددًا آخر يتم علاجهم ومنحهم الأدوية المقررة لعلاج المرض».

وأشار استشارى الأمراض الجلدية إلى أن «الأدوية متوافرة بسرت لهذا المرض، وتم توفيرها من المركز الوطني لمكافحة الأمراض».

رصد 48 حالة مصابة بالليشمانيا خلال اليومين الماضيين في بني وليد

يذكر أن مرض الليشمانيا مرض طفيلي ينتقل عن طريق لدغة ذبابة الرمل، وهي حشرة صغيرة جدًّا لا يتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية، ولونها أصفر وينتشر المرض في المناطق الزراعية والريفية، ويعتبر داء الليشمانيا الجلدي من الأمراض المستوطنة في أجزاء عديدة من العالم، ويرتبط انتشاره ارتباطًا وثيقًا بالتوزيع الجغرافي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
كورونا قد يصبح «مرضا دائما»
طب وصحة
دمار وأضرار كبيرة بسبب زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأميركية (فيديو)
دولى
مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
ليبيا
غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»
ليبيا
تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجبرك على غسل الملابس الجديدة