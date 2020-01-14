رصد 48 حالة مصابة بالليشمانيا خلال اليومين الماضيين في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 14 يناير 2020, 04:53 مساء
حالة مصابة باللشمانيا تتلقى العلاج. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران، اليوم الثلاثاء، إن المركز الصحي الجملة «رصد 48 حالة مصابة بالليشمانيا خلال اليومين الماضيين».

وأكد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن مكتب الرعاية الصحية حذر من زيادة عدد الحالات المصابة في المدينة، مطالبًا الجهات ذات الاختصاص والمسؤولة بالوقوف وقفة جادة للحد من تفاقم انتشار المرض.

وأضاف أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد على تواصل مستمر مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمشتركة بطرابلس من أجل زيادة عدد الجرعات وتوفير العلاج للمصابين بالمدينة.

وذكر مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد أن عدد حالات الإصابات بالليشمانيا في المدينة «تجاوز 500 حالة حتى يناير 2020»، منبهًا إلى أن عدد الإصابات بالمرض في ازدياد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
ننشر نص بيان إردوغان وبوتين بشأن ليبيا
ليبيا
الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟