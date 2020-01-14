رصد 48 حالة مصابة بالليشمانيا خلال اليومين الماضيين في بني وليد

حالة مصابة باللشمانيا تتلقى العلاج. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران، اليوم الثلاثاء، إن المركز الصحي الجملة «رصد 48 حالة مصابة بالليشمانيا خلال اليومين الماضيين».

وأكد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن مكتب الرعاية الصحية حذر من زيادة عدد الحالات المصابة في المدينة، مطالبًا الجهات ذات الاختصاص والمسؤولة بالوقوف وقفة جادة للحد من تفاقم انتشار المرض.

وأضاف أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد على تواصل مستمر مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمشتركة بطرابلس من أجل زيادة عدد الجرعات وتوفير العلاج للمصابين بالمدينة.

وذكر مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد أن عدد حالات الإصابات بالليشمانيا في المدينة «تجاوز 500 حالة حتى يناير 2020»، منبهًا إلى أن عدد الإصابات بالمرض في ازدياد.