دور المجتمع المدني محور اجتماع حمودة سيالة مع نشطاء مصراتة

حمودة سيالة (وسط) خلال اجتماعه مع نشطاء مصراتة، 3 مارس 2020. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)

ناقش رئيس مجموعة النواب المجتمعين في طرابلس حمودة، سيالة خلال لقاء عُقد بمكتبه بالعاصمة طرابلس، مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، دور المجتمع المدني في دعم السلطة التشريعية.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقد بحضور النائب الثاني لمجلس النواب المنعقد في طرابلس، محمد آدم لينو، إلى الأوضاع التي تعيشها ليبيا حاليًا، إلى جانب تداعيات حرب العاصمة، وذلك حسب بيان لمجلس النواب.

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وشدد حمودة سيالة على أهمية دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها أحد ركائز ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية التي يسعى مجلسه لدعمها، منوهًا بأهمية دور هذه المنظمات في هذه المرحلة «الحساسة».

وقال سيالة إن هذه «مرحلة وجود بالنسبة لمؤسسات المجتمع فإما دولة مدنية يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور فيها أو دولة عسكرية تنهي كل مؤسسات المجتمع المدني».