السراج والمشري يهنئان حمودة سيالة لانتخابه رئيسا لمجلس النواب في طرابلس

النواب المجتمعون في طرابلس بعد انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة. (الإنترنت)

هنأ رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الجمعة، حمودة سيالة لمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المنعقد في طرابلس.

وقال مجلس النواب إن المشري هنأ في اتصال هاتفي سيالة على انتخابه وحصوله على ثقة النواب، متمنيًا التوفيق له ولهيئة الرئاسة المنتخبة، وذلك حسب ما نشره المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما استقبل سيالة اتصالًا هاتفيًّا من السراج الذي قدم التهنئة للرئيس بانتخابه، كما رحب بعقد مجلس النواب جلساته بالعاصمة طرابلس، مُعربًا عن تمنياته للمجلس بالتوفيق.

وكان أعضاء مجلس النواب الذين يعقدون اجتماعاتهم في طرابلس منذ أبريل 2019، انتخبوا أمس الخميس، هيئة رئاسة جديدة لهم بعد مضي نحو ستة أشهر على انتخاب هيئة رئاسة برئاسة عضو المجلس عن تاجوراء الصادق الكحيلي.

وأسفرت عملية الانتخاب التي جرت بمقر انعقاد اجتماعات أعضاء مجلس النواب في طرابلس عن اختيار النائب حمودة سيالة رئيسا، والنائب جلال الشويهدي نائبا أول للرئيس، والنائب محمد لينو نائبا ثانيا، والنائب مصعب العابد مقررا، والنائبة رحمة أبوبكر آدم نائبة للمقرر.