السراج والمشري يهنئان حمودة سيالة لانتخابه رئيسا لمجلس النواب في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 08:29 مساء
النواب المجتمعون في طرابلس بعد انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة. (الإنترنت)

هنأ رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الجمعة، حمودة سيالة لمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المنعقد في طرابلس.

وقال مجلس النواب إن المشري هنأ في اتصال هاتفي سيالة على انتخابه وحصوله على ثقة النواب، متمنيًا التوفيق له ولهيئة الرئاسة المنتخبة، وذلك حسب ما نشره المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس ينتخبون هيئة رئاسة جديدة

كما استقبل سيالة اتصالًا هاتفيًّا من السراج الذي قدم التهنئة للرئيس بانتخابه، كما رحب بعقد مجلس النواب جلساته بالعاصمة طرابلس، مُعربًا عن تمنياته للمجلس بالتوفيق.

وكان أعضاء مجلس النواب الذين يعقدون اجتماعاتهم في طرابلس منذ أبريل 2019، انتخبوا أمس الخميس، هيئة رئاسة جديدة لهم بعد مضي نحو ستة أشهر على انتخاب هيئة رئاسة برئاسة عضو المجلس عن تاجوراء الصادق الكحيلي.

وأسفرت عملية الانتخاب التي جرت بمقر انعقاد اجتماعات أعضاء مجلس النواب في طرابلس عن اختيار النائب حمودة سيالة رئيسا، والنائب جلال الشويهدي نائبا أول للرئيس، والنائب محمد لينو نائبا ثانيا، والنائب مصعب العابد مقررا، والنائبة رحمة أبوبكر آدم نائبة للمقرر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران: عدد وفيات فيروس كورونا يرتفع إلى 4 حالات
دولى
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 156 شخصا
دولى
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
تحقيق أممي: الأطراف المتحاربة في جنوب السودان «جوّعت عمداً» السكان
دولى
ضبط 35 كيلوجرام حشيش على شاطئ صبراتة
ليبيا
ليلة دامية في ألمانيا.. 9 قتلى جراء استهداف مقهيين والمتهم عثر عليه ميتا
دولى
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
أبرز تصريحات سلامة عن وقف إطلاق النار وحوار الأطراف الليبية في المسارات الثلاثة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«رويترز»: جماعة مسلحة سرقت 125 من الإبل أثناء مرورها بضاحية جنزور بطرابلس