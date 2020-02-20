أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس ينتخبون هيئة رئاسة جديدة

النواب المجتمعين في طرابلس بعد انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة. (الإنترنت)

انتخب أعضاء مجلس النواب الذين يعقدون اجتماعاتهم في طرابلس منذ أبريل 2019، اليوم الخميس، هيئة رئاسة جديدة لهم بعد مضي حوالي ستة أشهر على انتخاب هيئة رئاسة برئاسة عضو المجلس عن تاجوراء الصادق الكحيلي.

وأسفرت عملية الانتخاب التي جرت بمقر انعقاد اجتماعات أعضاء مجلس النواب في طرابلس عن اختيار النائب حمودة سيالة رئيسا، والنائب جلال الشويهدي نائبا أول للرئيس والنائب محمد لينو نائبا ثانيا، والنائب مصعب العابد مقررا، والنائبة رحمة أبوبكر آدم نائبة للمقرر.

ومنذ مايو 2019 انتظمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب في عقد اجتماعات للمجلس في العاصمة طرابلس وأعلنوا رفضهم الحرب الدائرة بين القوات التابعة للقيادة العامة وحكومة الوفاق الوطني منذ أن أطلق المشير خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة في الرابع من أبريل 2019.

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واتفق النواب المجتمعون في طرابلس على إنشاء ديوان لمجلس النواب في العاصمة، وتشكيل لجان مراجعة للائحة الداخلية والقرارات الصادرة عن مجلس النواب بدءًا من سنة 2014 عملاً بالمادة 16 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سنة 2015، وفق ما أعلنه الناطق باسمهم حمودة سيالة يوم 13 مايو 2019.

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وكانت هيئة الرئاسة الأولى التي انتخبها النواب المجتمعون في طرابلس مشكلة من النائب الصادق الكحيلي رئيسا، والنائب مصعب العابد مقررا، والنائب حمودة سيالة ناطقا باسم المجموعة التي أيد اختيارها 27 عضوا من بين 47 نائبا حضروا الجلسة التي عقدت في 5 مايو 2019.