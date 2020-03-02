الأسد يبحث مع وفد الحكومة الموقتة أولى خطوات إعادة التمثيل الدبلوماسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 03:01 مساء
الرئيس السوري بشار الأسد ووفد الحكومة الموقتة خلال لقاء في دمشق 3 من مارس 2020. (سانا)

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، مع وفد من الحكومة الموقتة آخر التطورات في سورية وليبيا، والمعركة التي يخوضها البلدان «ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية بكافة أشكالها»، كما بحثا إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين أولى خطواته.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان صادر من الرئاسة السورية، تأكيد الجانبين أن «ما يحدث في سورية وليبيا واحد، وأن الحرب ضد الإرهاب ليست معركة البلدين فقط، خاصة وأنها ستحدد مصير المنطقة في مواجهة المشاريع التي تحاول بعض الدول فرضها».

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن الجانبين بحثا تفعيل التعاون الثنائي في المجالات كافة، الذي تشكل إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين أولى خطواته، وتنشيط العلاقات والروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين بما يعود بالنفع المتبادل عليهما ويعزز مقومات صمودهما في مواجهة كل ما يتعرضان له.

اقرأ أيضا: الحكومة الموقتة توقع مذكرة تفاهم مع سوريا لإعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية

ووصل وفد الحكومة الموقتة إلى دمشق أمس الأحد، برئاسة نائب رئيس الحكومة عبدالرحمن الأحيرش ووزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج.

ووقعت «خارجية الموقتة» ووزارة الخارجية السورية مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). ووفق الحكومة الموقتة، «يزور وفد ليبي رفيع العاصمة السورية دمشق لبحث التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب ومواجهة العدوان التركي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
افتتاح معرض «نازحون» في طرابلس
ثقافة وفن
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات وحلول بعيدة المنال
ليبيا
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الدولار يسجل قفزة مفاجئة في السوق الموازية