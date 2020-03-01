الحكومة الموقتة توقع مذكرة تفاهم مع سورية لإعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 04:17 مساء
الحويج والمعلم يتصافحان عقب توقيع مذكرة التفاهم في 1 مارس 2020. (سانا)

وقعت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السورية بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)

ووفق الحكومة الموقتة، «يزور وفد ليبي رفيع العاصمة السورية دمشق لبحث التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب ومواجهة العدوان التركي»، ويترأس الوفد كل من عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس الحكومة الموقتة و وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

من جهته، أشار وزير الخارجية السوري وليد المعلم  إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية في كل من دمشق وبنغازي مؤقتا على أن يتم فتح السفارة السورية في طرابلس قريبا.

اقرأ أيضا: وفد من الحكومة الموقتة يصل دمشق

وأكد الحويج «أهمية إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين والحكومتين والشعبين الشقيقين اللذين يواجهان تحديات مشتركة من إرهاب ومرتزقة وميليشيات وخارجين عن القانون وتحديات العدوان والعنجهية التركية».

ولفت إلى أن «مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم بين الجانبين تضم 46 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين ستتفعل مباشرة حيث ستتسلم وزارة الخارجية مقر سفارتها بدمشق وستشهد العلاقات نقلة نوعية في كافة المجالات».

الحويج والمعلم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق 1 مارس 2020. (سانا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات وحلول بعيدة المنال
ليبيا
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
نص كلمة غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صندوق النقد: نمو الاقتصاد الليبي مشروط بالتكامل الإقليمي
ليبيا
جريدة الوسط: «جنيف» ينعقد بمن حضر
ليبيا
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مضاد حيوي جديد بفضل الذكاء الصناعي