النواب يبحث مع البعثة الأوروبية دعم مراقبة الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 02:05 مساء
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الآن بوجيا .(أرشيفية: الإنترنت)

قال مجلس النواب إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري بحث في اتصال هاتفي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الآن بوجيا سبل التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم إدارة ومراقبة الحدود في ليبيا.

وأوضح المجلس في بيان صحفي أن العقوري ناقش مع رئيس البعثة الأوروبية الأربعاء «المشاركة في مشاريع مشتركة لضمان إدارة فعالة للحدود الليبية والحدود البحرية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات التقنية الأوروبية في هذا المجال».

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ونقل البيان عن العقوري تأكيده «أهمية التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي لحلحلة أو التخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى جنوب أوروبا مع ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية للمهاجرين».

وأكد العقوري لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «دعم مجلس النواب لجهود بعثة الأمم المتحدة ولنتائج مؤتمر برلين من أجل إعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا»، موضحاً «حرص مجلس النواب على المشاركة في مؤتمر الحوار بجنيف وبما يضمن التمثيل الصحيح للمجلس».

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