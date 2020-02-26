عقيلة يستعرض مع غباش الأوضاع في ليبيا وموقف «النواب» من حوار جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 02:35 مساء
لقاء عقيلة صالح، مع رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، 26 فبراير 2020، (مجلس النواب)

استعرض رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، الأوضاع في ليبيا وموقف المجلس من حوار جنيف، الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وتناول عقيلة: «ثوابت المجلس للمشاركة في الحوار بما يحفظ إرادة الشعب الليبي وتضحياته (المتمثلة) في ضرورة تحرير كل أنحاء ليبيا من الإرهاب والميليشيات المسلحة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وكرامة أهلها»، حسب بيان المجلس على موقعه الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

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من جانبه، أكد غباش دعم دولة الإمارات الشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. يذكر أن صالح والوفد الرسمي المرافق له وصل مساء أمس، الثلاثاء، الإمارات، تلبية لدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وبدأ صباح اليوم، الأربعاء، اجتماع المسار السياسي للحوار في جنيف، بحضور 20 شخصية من نواب ومستقلين، في غياب ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، حيث قال أحد المشاركين إن الحضور ناقشوا الأجندة الخاصة بالحوار السياسي وخطة عمله.

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