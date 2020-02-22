السراج يستعرض الأزمة الليبية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 02:48 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

يلقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج كلمة في اجتماعات الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعقد في جنيف الإثنين المقبل، يعرض فيها مستجدات الأزمة الليبية.

كما يعرض السراج الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في ليبيا وما يقع من «انتهاكات جسمية موثقة ضد المدنيين» نتيجة حرب طرابلس، حسبما ذكرت  حكومة الوفاق على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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كان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قال في تصريحات أمس، الجمعة، إن السراج إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيتواجدان في جنيف، الإثنين لمتابعة المفاوضات التي تجرى لحل الأزمة الليبية عن كثب.

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