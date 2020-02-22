سلامة: غوتيريس والسراج في جنيف الإثنين لمتابعة مفاوضات حل أزمة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 09:49 صباحا
أمين الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في لقاء سابق مع السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيكون موجودا في العاصمة السويسرية جنيف، الإثنين المقبل، لمتابعة المفاوضات التي تجرى لحل الأزمة الليبية عن كثب، كما سيكون رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، موجودا في المدينة في اليوم ذاته.

وأضاف سلامة في تصريحات إلى وكالة «رويترز» خلال حضوره المفاوضات العسكرية «5+5» في جنيف، الجمعة، أنه لا يزال يجري «محادثات مكوكية» في جلسات منفصلة مع ممثلي حكومة الوفاق والقيادة العامة بدلا من اجتماعهما معا.

وبخصوص مفاوضات المسار السياسي التي تعقد في جنيف، الأربعاء المقبل، قال: «نحن بالتأكيد حازمون في عزمنا على إطلاق العملية السياسية بالطريقة التي أطلقنا بها المساران الاقتصادي والعسكري».

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ورأى سلامة أن شروط القيادة العامة لتثبيت وقف إطلاق النار «معقولة، والطرف الآخر يراها كذلك، لكن السؤال هو متى وما المقابل، فهذا هو التفاوض».

وكان المشير خليفة حفتر قال في 14 فبراير الجاري إن وقف إطلاق النار ممكن في حال «توقف المقاتلين الأتراك والسوريين الذين أرسلهم إردوغان إلى ليبيا، عن دعم حكومة الوفاق».

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