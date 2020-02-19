البعثة الأممية تندد بقصف ميناء طرابلس وتدعو للعودة إلى الحوار

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 19 فبراير 2020, 02:16 مساء
عمود دخان يتصاعد من موقع سقوط قذائف بميناء طرابلس، 18 فبراير 2020، (عملية بركان الغضب)

نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، بـ«قصف ميناء طرابلس البحري أمس من قبل الجيش الوطني، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا، وكاد ينجم عنه كارثة حقيقية لو أصيبت الباخرة لنقل الغاز المسال».

ودعت إلى «وقف التصعيد والأعمال الاستفزازية وتوسيع رقعة القتال»، داعية الجميع إلى «العودة للحوار كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة»، حسب بيان البعثة على موقعها الإلكتروني.

وأمس، كشف المبعوث الأممي غسان سلامة عن تسجيل 150 خرقا منذ إعلان هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس في 12 يناير الماضي، داعيا الأطراف الليبية إلى «احترام الهدنة والأطراف الدولية للضغط من أجل تطبيقها».

اقرأ أيضا: أبرز تصريحات سلامة عن وقف إطلاق النار و«المسارات الثلاثة»

وأسفر القصف عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، حسب الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، فوزي أونيس، كما سقطت إحدى القذائف قرب ناقلة محملة بغاز النفط المسال (غاز الطهي)، مما دعا المؤسسة الوطنية للنفط إلى إخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من الميناء، وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إن الميناء «كاد يتعرض إلى كارثة إنسانية وبيئية».

وبشأن الحوار السياسي المقرر عقده في جنيف 26 فبراير الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه سيناقش مسألة المشاركة من عدمه في الحوار، على خلفية الحادث، وعلق المجلس الرئاسي مشاركته في محادثات اللجنة العسكرية «5+5».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
ركاب السفينة الموبوءة بـ«كورونا» يبدؤون مغادرتها
دولى
الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق تعزيز حرق دهون البطن