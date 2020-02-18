«النواب» يعقد جلسة لمناقشة اختيار ممثليه في المسار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 01:11 مساء
عقيلة صالح (وسط) خلال اجتماع في بنغازي لمناقشة المشاركة في الحوار السياسي، 3 فبراير 2020. (مجلس النواب)

يعقد مجلس النواب جلسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح لمناقشة تشكيل اللجنة الممثلة للمجلس في المسار السياسي، الذي ينطلق في جنيف 26 فبراير الجاري.

وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن جلسة البرلمان تعقد في مقر المجلس بمدينة طبرق ويحضرها أيضا النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة.

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وحددت الأمم المتحدة 40 شخصية للمشارَكة في حوار جنيف، 13 يرشحها مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، فيما تختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار، الذي تأخر بسبب صعوبات في اختيار ممثلي مجلس النواب، حسب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.

وبينما لا يزال مجلس النواب يدرس عملية اختيار ممثليه للمشاركة في الحوار، أنهى مجلس الدولة اختيار أعضائه الـ13، وشكل لجنة تعقد اجتماعات بصفة مستمرة تمهيدا للمشاركة في المسار السياسي الذي يتزامن مع مسارين آخرين حددتهما الأمم المتحدة، هما العسكري والاقتصادي.

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