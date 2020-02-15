الترهوني: عقيلة صالح يختار «النواب» المشاركين في حوار جنيف

مقررة مجلس النواب صباح الترهوني. (أرشيفية: الإنترنت).

قالت مقررة مجلس النواب، صباح الترهوني، إن المجلس سيفوض رئيسه المستشار عقيلة صالح لاختيار الأعضاء المشاركين في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، الذي ترعاه الأمم المتحدة، أو «حوار جنيف»، المقرر عقده في 26 فبراير الجاري.

وأوضحت الترهوني في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المجلس دعا إلى عقد جلسة، الثلاثاء المقبل، لتفويض رئيسه من أجل اختيار الأعضاء للمشاركة في حوار جنيف، مشيرة إلى أن الاختيار سيكون وفق الدوائر، أي اختيار عضو من كل دائرة.

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وحددت الأمم المتحدة 40 شخصية للمشارَكة في حوار جنيف، 13 يرشحها مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، فيما تختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار، الذي تأخر بسبب صعوبات في اختيار ممثلي مجلس النواب، حسب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.

وكان مجلس الدولة أنهى عملية اختيار أعضائه الـ 13، وشكل لجنة تعقد اجتماعات بصفة مستمرة تمهيدًا للمشارَكة في المسار السياسي الذي يتزامن مع مسارين آخرين حددتهما الأمم المتحدة، هما العسكري والاقتصادي.