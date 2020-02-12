ممثلو مجلس الدولة في المسار السياسي: الدستور ركيزة أساسية لأية عملية سياسية

أعضاء لجنة مجلس الدولة المقرر أن يشاركوا في حوار جنيف خلال اجتماعهم الثالث، 12 فبراير 2020 (الإنترنت).

أكدت لجنة الحوار المنتخبة من المجلس الأعلى للدولة للمشاركة في حوار جنيف لحل الأزمة الليبية ضرورة التركيز على المسار الدستوري، باعتباره الركيزة الأساسية لأية عملية سياسية.

وقال أعضاء اللجنة إن «المسار الدستوري أهم مسار ينبغي السير فيه وإعطائه الأولوية في الحوار باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية سياسية». وناقشت اللجنة التحضير لحوار جينيف المرتقب، واستعرضت ما قام به الفريق المكلف بتقديم مقترحات ومتابعة المسار الدستوري والتواصل مع الجهات المعنية.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس.

كان المجلس الأعلى للدولة اختار 13 شخصية للمشاركة في حوار جنيف الذي ترعاه البعثة الأممية لدى ليبيا ويعقد في العاصمة السويسرية في 26 فبراير الجاري، بحضور 40 شخصية ليبية، موزعة إلى 13 شخصا من مجلس النواب و13 من مجلس الدولة و14 شخصية يختارها المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.