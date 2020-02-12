السراج يلتقي دي مايو ووفد أمني إيطالي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 02:15 مساء
الوفد الإيطالي بقيادة وزير الخارجية لويجي دي مايو في لقائه مع السراج. (الإنترنت).

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، التعاون المشترك في عدد من المجالات، بحضور مسؤولين سياسيين وعسكرين وأمنيين من الجانبين.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، مستجدات الوضع في ليبيا، فيما جدد الوزير الإيطالي دعم بلاده «المسار السياسي، ومخرجات مؤتمر برلين، ومن أهمها وقف التدخلات الخارجية وفرض حظر على الأسلحة وإقرار وقف لإطلاق النار ووضع آليات فعالة لتنفيذ ذلك»، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس لمجلس الرئاسي في بيان.

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الالتزام بمخرجات برلين
بدوره، أشاد السراج بـ«الجهود الإيطالية التي بذلت طوال السنوات الماضية لمساعدة ليبيا على الخروج من الأزمة الراهنة»، مضيفا أن «وقف التدخلات الخارجية السلبية والتزام الطرف المعتدي بمخرجات برلين يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي، وبدون هذا الحزم سيستمر تدفق الأسلحة وسيواصل المعتدي انتهاكاته».

كما تناول اللقاء «إغلاق القوات المعتدية للمواقع النفطية وسبل مواجهة التأثير الكارثي لهذا التصرف الذي يطال جميع الليبيين»، إضافة إلى «التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وفيما يخص التنمية المكانية».

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