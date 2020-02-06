شركة الكهرباء تبحث احتياجات الرياينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 01:01 مساء
المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء خلال لقاء مع عميد بلدية الرياينة الخميس. (الشركة العامة للكهرباء)

ناقش المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي مع عميد بلدية الرياينة المبروك سالم عبدالله، الخميس، تنفيذ تفريعة على خط المشروع 30 ك.ف إلى بئر المياه الارتوازي بمنطقة الخشة، بمسافة تسعة كيلومترات.

وحسب الصفحة الرسمية للشركة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد كلف علي ساسي الإدارة المعنية بحصر الاحتياجيات من المواد المطلوبة للشروع في التنفيذ.

وناقش الاجتماع استكمال تنفيذ المحطة المقترحة 66 ك.ف الرياينة، إذ كلف المدير التنفيذي الإدارة المختصة لدراسة تنفيذ المقترح مسافة خمسة كيلومترات من دوائر 66 ك.ف القائمة 1، 2 جادو.

حضر اللقاء رئيس المجلس الاجتماعي الرياينة سالم ميلود سالم، ومساعد مدير عام التوزيع، ومساعد مدير عام مشروعات التوزيع، ورئيس مكتب تشغيل الرياينة.

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