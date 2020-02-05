شركة الكهرباء تبحث توفير قطع غيار لصيانة المحطات البخارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 03:10 مساء
اجتماع شركة الكهرباء لمناقشة توفير قطع غيار لصيانة محطات بخارية، 5 فبراير 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

عقدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، اجتماعا تناول الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تجهيز قطع غيار تشغيلية لتنفيذ العمرات الجسيمة للمحطات البخارية، المخطط إجراؤها خلال العام الحالي.

وتناول الاجتماع سبل توفير معدات خاصة ومساعدة لإتمام تلك العمرات، وتذليل الصعاب في هذا السياق، تفاديا للتأخير وتخفيض التكاليف، وعمل أكثر من عمرة في المحطة الواحدة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتنفذ الشركة حاليا أعمال صيانة لعدة محطات، لعل أبرزها التي تتم في محطة جنوب طرابلس الغازي، حيث تمكنت من تشغيل عدد من الوحدات بها مجددا، إذ تصل الطاقة الإنتاجية للوحدة إلى 100 ميغاوات.

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وكان الدخان قد أدى الناتج عن حرق القمامة إلى انسداد مصفيات الهواء في المحطة، وفقدان ما قيمته 400 ميغاوات، إضافة إلى عدم قدرة الشركة على تصريف الطاقة المنتجة؛ بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس، وهو ما أدى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية.

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