«تسييري سرت» يبحث إعادة تنظيم توزيع الوقود وأسطوانات غاز الطهي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 12:50 مساء
اجتماع «تسييري سرت» لمناقشة توزيع الوقود وأسطوانات غاز الطهي، 4 فبراير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

بحث المجلس التسييري لبلدية سرت وضع آلية عمل من شأنها إعادة تنظيم توزيع الوقود وأسطوانات غاز الطهي في المدينة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات في ما يتعلق بمخصصات الدقيق للمخابز في منطقة سرت، التي ستصل قريبا، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتابع المجلس ملف السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية المعتمدة في البلدية، كما تطرق إلى المشكلات التى تواجه سير العمل في مراقبة الاقتصاد سرت.

ويوم الجمعة الماضي، وصلت قافلة تضم سبع شاحنات محملة بمختلف أنواع الوقود إلى محطات توزيع الوقود المنتشرة في سرت وضواحيها، سعة كل شاحنة 50 ألف لتر وقود «بنزين»، حيث صرح مصدر في لجنة الأزمة بالبلدية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، بأن الوقود متوافر في كل المحطات حاليا.

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