إردوغان يبحث مع ميركل مستجدات الأوضاع في ليبيا

إردوغان مصافحًا ميركل. (أرشيفية: الإنترنت).

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في كل من سورية وليبيا.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان نقلته وكالة «الأناضول»، إن إردوغان وميركل تناولا خلال الاتصال الهاتفي آخر تطورات الساحتين السورية والليبية.

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يشار إلى أن إردوغان وميركل كانا ضمن قادة 12 دولة شاركوا بمؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في 19 يناير الماضي، وخلص بيانه الختامي إلى 55 نقطة لحل الأزمة الليبية سلميًا من بينها الالتزام بحظر توريد السلاح، وعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، والالتزام بهدنة وقف إطلاق النار.