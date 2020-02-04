تحسبا لـ«كورونا».. فحص طاقم سفينة قادمة من إسبانيا في ميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 03:28 مساء
السفية القادمة إسبانيا خلال رسوها في ميناء الخمس، 4 فبراير 2020، (مركز مكافحة الأمراض)

أجرى مكتب الرقابة الصحية الدولية في منفذ ميناء الخمس، اليوم الثلاثاء، فحصًا حراريًّا لطاقم سفينة قادمة من إسبانيا.

وأكد مدير المكتب التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عمران أوليطي، عدم الاشتباه بأي أعراض لأمراض تنفسية لدى الطاقم، منوهًا باستمرار عمليات الفحص في المنفذ، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك».

وصرح مدير مركز مكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، بأن مكاتب للرقابة الصحية في جميع منافذ الدولة تتابع حالة الركاب القادمين من الخارج، وتتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بفيروس «كورونا» المستجد، منوها بأنه لم تسجل أي حالات في الداخل.

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وأشار إلى تسجيل حالات إصابة بالفيروس في 25 دولة حتى الآن، متابعًا: «نعمل بأقصى سرعة من أجل تجهيز غرف للعزل في المستشفيات الموجودة بالمدن التي بها منافذ نشطة من أجل العائدين من الخارج».

أحد أفراد طاقم السفينة خلال خضوعه للفحص
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