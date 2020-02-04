مدير «مكافحة الأمراض»: لا إصابات بـ«كورونا» بين أفراد الجالية الليبية في الصين

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 02:11 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، إن السفارة الليبية بالصين أكدت عدم إصابة أي من أفراد الجالية هناك بفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هناك مكاتب للرقابة الصحية في جميع منافذ الدولة؛ لمتابعة حالة الركاب القادمين من الخارج، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروس، منوها بأنه لم تسجل أي حالات في الداخل.

ولفت النجار إلى نقل ثلاثة طلاب ليبيين من مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر خلال الأيام الماضية، وقد وضعوا تحت الحجر الصحي هناك لمدة أسبوعين.

وأشار إلى تسجيل حالات إصابة بالفيروس في 25 دولة حتى الآن، متابعا: «نعمل بأقصى سرعة من أجل تجهيز غرف للعزل في المستشفيات الموجودة بالمدن التي بها منافذ نشطة من أجل العائدين من الخارج».

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وذكر أن المركز على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، ويتبع التعليمات الصادرة بخصوص المرض، كما طلب أجهزة معملية للاستخدام في التشخيص، ويتوقع وصولها قريبا جدا.

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