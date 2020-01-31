صنع الله يبحث مع وفد من «إيني» تبعات إقفال الموانئ النفطية

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله ( أرشيفية- الإنترنت)

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، في طرابلس بوفد من شركة «إيني» الإيطالية برئاسة رئيس عمليات الاستكشاف والإنتاج أليساندرو بوليتي ، للاطلاع على سير المشاريع المشتركة القائمة، ومناقشة «تبعات إقفال الموانئ النفطية على الشعب الليبي والمنشآت النفطية».

وخلال الاجتماع، أكد الطرفان ضرورة إعادة فتح الحقول لضمان استمرار العمليات بها، حيث أن تواصل الإقفالات سيتسبب في تآكل المعدات وتلفها؛ ناهيك عن الآثار السلبية على حجم الإنتاج، وما سيترتب عن ذلك من تكاليف مرتفعة لاستبدال المعدات، حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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وأشار البيان إلى أن الطرفين يجريان في الفترة الحالية مشاورات للمضي قدمًا في أعمال الهندسة والتصميم الأولية لتطوير التركيبين «أ، ه» المتواجدين بالقرب من حقل «بحر السلام»، يدرسان المزيد من فرص التطوير في حقل «البوري» البحري بهدف تحسين عملية استرجاع النفط والغاز، وتقييم الاكتشافات غير المطورة المحتملة للنفط والغاز في حوض غدامس البري.

وستقوم كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» أيضا بدراسة جدوى إنشاء محطات للطاقة الشمسية ومزارع الرياح؛ حيث اتفق الطرفان على أن مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تلبي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية دون زيادة الاستهلاك المحلي للمحروقات؛ ومع توفير موارد غاز جديدة.

يشار إلى أن مؤسسة النفط و«إيني» يعملان معًا من خلال شركة «مليته» للنفط والغاز التابعة للمؤسسة، والتي تُعتبر أكبر شركة منتجة للنفط المكافئ بليبيا.

وفي ظل إعلان حالة «القوة القاهرة» على الحقول والموانئ النفطية المتواجدة في المنطقة الشرقية، والإغلاق القسري لخطوط نقل النفط في الحقول المتواجدة بالمنطقة الجنوبية، أُوقف الإنتاج بحقلي «أبو الطفل» و«الفيل» اللذان تشرف على تشغيلهما شركة «مليته»، ما تسبب في خسارة في إجمالي الإنتاج تقدر بحوالي 155 ألف برميل من النفط يوميًا، و145 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب يوميًا، مع خسارة كبيرة في الإيرادات تقارب 9.4 مليون دولار يوميًا.