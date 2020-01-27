صنع الله: ندرك وجود فساد وظلم لكن إقفال المؤانئ النفطية سيفقر الدولة الليبية

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن «الإقفالات الأخيرة التي طالت الموانئ النفطية والتأثيرات المدمرة التي قد تلحق بالاقتصاد الليبي وحياة المواطن الليبي العادي على المدى الطويل جرّاء ذلك».

وأضاف في كلمة ألقاها أمام معهد «تشاتام هاوس» اليوم الإثنين: «ندرك تماما وجود فساد وظلم في ليبيا. إننا نشعر بالغضب والاشمئزاز من الحالة الاقتصادية. ولكن ارتكاب عمل غير قانوني كإقفال إنتاج النفط الليبي لن يؤدي إلا إلى إفقار الدولة الليبية واضمحلال سيادة القانون فيها».

وأضاف «أنّ المؤسسة الوطنية للنفط لن تتلقى الميزانية التي تحتاجها من أجل برنامجها الطموح لزيادة إنتاج النفط، وهذا يعني خسارة الشعب الليبي لمليارات الدولارات في السنوات المقبلة كنا نتوقعها».