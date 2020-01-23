برلماني أوروبي: إيطاليا تضررت كثيرا من وقف تدفق النفط في حقل مليتة

عضو البرلمان الأوروبي من حزب الرابطة الإيطالي، ماركو تزانّي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو البرلمان الأوروبي من حزب الرابطة الإيطالي، ماركو تزانّي، إن إيطاليا تضررت كثيرا من «وقف تدفقات النفط نحو محطة (الشركة الإيطالية) إيني في حقل مليتة».

وانتقد تزاني موقف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من الأزمة قائلا: «ربما كان منهمكا بالتفكير في المصالح الأوروبية، لدرجة إهماله الصالح الإيطالي»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الأربعاء.

وألقى تزانّي اللوم على حكومة ائتلاف «الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم» قائلا إنها «جعلت إيطاليا منعزلة بشكل متزايد على المستوى الدولي»، معقبا: «فبينما تتولى فرنسا زمام الأمور، يستبعد الإيطاليون ويتلقون الضربات مرة أخرى بسبب عجز كونتي و(وزير الخارجية لويجي) دي مايو».

اقرأ أيضا: المؤسسة الوطنية للنفط: لا يمكن استئناف العمليات إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية

وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2011 بعد توقف الإنتاج من حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في البلاد والذي ينتج 300 ألف برميل يوميا وإعلان حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف، بعد إصدار تعليمات بإيقاف التصدير إلى جانب إغلاق خط أنابيب، بينما الإمدادات العالمية الوفيرة قد تعوض خسارة الصادرات من ليبيا.

وحذر كونتي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، من أن إغلاق حقول النفط في ليبيا «ليس أقل خطورة من الأعمال العسكرية»، قائلا: «يتعين علينا أن نتوقف ليس فقط عن الأعمال العسكرية، ولكن أيضًا عن مثل هذه الإجراءات التي بوسعها أن تعرض استثمار موارد الطاقة للخطر في ليبيا».