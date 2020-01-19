شكري يعرض 3 مسارات لـ«التسوية الشاملة» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 03:51 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاء مع الممثل الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في برلين. (الخارجية المصرية)

قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مستجدات الأزمة الليبية، وذلك على هامش قمة مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأوضح الناطق باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ، اليوم الأحد، أن «اللقاء بحث سُبل دفع مسار برلين السياسي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة؛ تتضمن تعزيز جهود محاربة الإرهاب، ووقف مظاهر الفوضى، والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا».

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والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق الأحد، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وقال إنه «لا سبيل لتسوية الأزمة إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية».

ويترأس السيسي وفد مصر المشارِك في مؤتمر برلين الذي ترعاه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية، ويحظى المؤتمر بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، ممثلة في: الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية.

كما يشارك في المؤتمر كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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