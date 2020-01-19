السيسي لـ«بومبيو»: لا تسوية للأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 03:20 مساء
السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في برلين اليوم الأحد. (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد، إنه «لا سبيل لتسوية الأزمة إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية».

ونقل الناطق الرئاسي المصري عن السيسي قوله خلال لقاء مع بومبيو، على هامش أعمال مؤتمر برلين، إن الحل يجب أن يكون «من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود».

وأعرب بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، وخبرتها بالملف الليبي، وفق الرئاسة المصرية.

من جهتها، نقلت الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الوزير الأميركي قوله «اتفقنا أنا والرئيس السيسي على الحاجة الملحة للعودة إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار».

ويترأس السيسي وفد مصر المشارك في مؤتمر برلين الذي ترعاه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بهدف إيجاد حلّ للأزمة الليبية، ويحظى المؤتمر بمشاركة الدول الخمسة دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية.

كما يشارك في المؤتمر كل من الولايات المتحدة، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي  وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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