بوريل: وقف إطلاق النار فرصة مهمة للوصول إلى حل سياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 01:43 مساء
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يوفر «فرصة مهمة» لاستئناف الحوار من أجل حل سياسي للأزمة.

وأشار بوريل في تغريدة عبر موقع «تويتر»، اليوم الاثنين، إلى ضرورة أن تعمد الأطراف الليبية المتنازعة إلى «تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل»، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في «إنجاز عملية برلين» في إطار جهود الأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وشدد على أن «كل الليبيين يستحقون السلام والازدهار»، وذلك في وقت يجري فيه حاليا التوقيع الرسمي على وقف إطلاق النار في العاصمة الروسية موسكو بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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