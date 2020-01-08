مراقبة تعليم وادي عتبة تتسلم صكوك الميزانية التشغيلية

عادل جمعة أثناء تسليمه صكوك الميزانية التشغيلية لمراقب وادي عتبة، 8 يناير 2020. (تعليم الوفاق).

سلم وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق المهندس عادل جمعة، اليوم الأربعاء، صكوك الميزانية التشغيلية، ومخصصات مكتب النشاط المدرسي لمراقب تعليم وادي عتبة، لتصبح المراقبة الأولى التي تتسلم الصكوك بعد انتهاء الإدارة المالية من إنجازها لكل المراقبات.

وقال رئيس وحدة الخزينة بالوزارة، نادر فهيد، إن الوزارة ستشرع ابتداءً من الأحد المقبل في تسليم المراقبات صكوك الميزانية التشغيلية ومخصصات مكتب النشاط المدرسي بالمراقبة، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي سياق متصل، تقدم عادل جمعة بالشكر لوزارة المالية لتعاونها في «تسييل» مخصصات الميزانية التشغيلية، البالغ قيمتها 29 مليون دينار، وكذلك كافة العاملين بقسم الشؤون المالية بوزارة التعليم لـ«إنجازهم الصكوك في وقت قياسي»، وأكد أن هذه الميزانية ستساعد مديري المدارس في إنجاز مهامهم.

عادل جمعة أثناء تسليمه صكوك الميزانية التشغيلية لمراقب وادي عتبة، 8 يناير 2020. (تعليم الوفاق).