«تعليم الوفاق»: توزيع ميزانيات المدارس الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 09:30 صباحا
وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، إن الشؤون المالية بالوزارة ستبدأ توزيع صكوك الميزانية التشغيلية لكل مؤسسة تعليمية بدءا من الأسبوع المقبل.

واتفق على آلية التوزيع، بحيث يستلم مندوب مراقبة التعليم الصكوك الخاصة بالمدارس التابعة، ليوزعها عليها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار جمعة إلى أن أقسام المتابعة ستراقب صرف الميزانية وفق لائحة المؤسسات التعليمية الصادرة عن المجلس الرئاسي، التي حددت أوجه الصرف والمتمثلة في خمسة بنود رئيسية وهي: «النظافة العامة، ومستلزمات النشاط المدرسي، والصيانة الطارئة، وإيجارات النقل».

وأكد أن هذه الميزانية ستساعد مديري المدارس في معالجة كثير من الصعوبات التي تواجههم في تسيير أعمالهم، مقدما اعتذاره لهم على تأخر صرفها، الذي كان من المفترض أن يكون مع بداية العام الدراسي.

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