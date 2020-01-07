المجلس الاجتماعي لقبائل سرت يهنئ حفتر بدخول سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 07 يناير 2020, 06:58 مساء

رحب المجلس الاجتماعي لقبائل منطقة سرت بدخول قوات القيادة العامة مدينة سرت، أمس الإثنين، مهنئين المشير خليفة حفتر بذلك.

ودعا المجلس في بيان أصدره بالخصوص «كل أفراد الجيش بسرت، من ضباط وضباط صف عسكريين وأمنيين وشرطة، بضرورة الالتحاق بوحداتهم العسكرية ومراكز الشرطة والجهات الأمنية فورًا، للمحافظة على الأمن وبسطه، والمحافظة على المدينة ومؤسساتها الحكومية والخدمية المدنية وغيرها، وضبط النفس».

كما بارك عميد بلدية سرت، مختار المعداني، دخول قوات القيادة العامة مدينة سرت، أمس الإثنين، وقال المعداني لإذاعة سرت المسموعة الليلة إن «مدينة سرت كانت مهمشة، خاصة بالنسبة لملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة».

وأعلن عميد بلدية سرت أن يوم الثلاثاء «يعتبر يوم عمل عادي، وأن الدراسة متواصلة بالمدارس وجامعة سرت، وكذلك المرافق الصحية والمستشفيات والجهات الأمنية».

وأعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، مساء الإثنين «تحرير مدينة سرت من الإرهاب بشكل رسمي»، مشيرًا إلى أن السيطرة على سرت جاءت بـ«ضربة خاطفة من خلال خمسة محاور رئيسية، أربعة منها برية، فضلا عن المحور البحري».

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وأكد الناطق باسم قوة تأمين سرت، طه حديد، انسحاب قواته من المدينة بعد دخول قوات القيادة العامة إليها، الإثنين، مشيرًا إلى أن قواته فضلت الانسحاب من المدينة «حماية للمدنيين»، رغم أنها تصدت لهجوم قوات القيادة العامة من محورين، متوعدًا بهجوم جديد لاستعادة المدينة.

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