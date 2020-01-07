«بلدي سرت» يدعو المؤسسات إلى مباشرة عملها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 09:02 صباحا
مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا المجلس البلدي سرت جميع المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية والقطاعات إلى مباشرة عملها.

وقال المجلس إن الثلاثاء يوم عمل عادي لتقديم الخدمات إلى المواطنين، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسيطرت قوات القيادة العامة على المدينة بشكل كامل أمس الإثنين، حسبما أعلن الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، الذي أشار إلى أن العملية تمت بعد ضربة خاطفة من خلال خمسة محاور رئيسية أربعة منها برية، فضلا عن المحور البحري.

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وفي سياق متصل، بارك عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني، دخول قوات القيادة العامة إلى المدينة.

وقال المعداني لإذاعة سرت المسموعة الليلة إن «مدينة سرت كانت مهمشة وخاصة بالنسبة لملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة».

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