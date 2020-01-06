مصادر: قوات القيادة العامة تدخل عددًا من أحياء سرت

أكدت مصادر متطابقة من داخل سرت أن قوات تابعة للقيادة العامة دخلت مناطق أبوهادي الطويلة، والمنطقة السكنية الثالثة وحي الجامعة بسرت.

وقالت المصادر نفسها إن اشتباكات تدور في منطقة أبوزاهية شرق سرت بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، بعد أن تمكنت الأخيرة من السيطرة على مناطق سلطان والقرضابية والأربعين وهراوة والخمسين شرق سرت.

وفي وقت سابق قال الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، طه حديد، إن القوة تشتبك مع قوات القيادة العامة، مشيرًا إلى محاولات

قوات القيادة العامة التقدم إلى «البوابة 17» شرق مدينة سرت.

ارتباك في سرت بعد أنباء عن اندلاع اشتباكات في المدخل الشرقي للمدينة

وقال سكان اتصلت بهم «بوابة الوسط» إن «الطرق مقفلة شرق المدينة، وتحديدًا عند منطقة أبوزاهية (20 كلم عن وسط المدينة) وفي مناطق جنوب سرت، تحسبًا لأي تطورات».

وسرحت إدارات عدد من المدارس طلابها وغادروا مدارسهم، فيما تشهد محلات بيع المواد الغذائية ومحطات الوقود ازدحامًا شديدًا، مع أزمة في غاز الطهى. يشار إلى أن القوات التابعة للقيادة العامة كانت تتمركز في نقاط تبعد عن المدينة بـ 30 كلم تقريبًا.