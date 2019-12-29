وفد إثيوبي يزور مصراتة لمعاينة جثث مجهولة الهوية سقطت قتلى في حرب تحرير سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 01:45 صباحا
الوفد الإثيوبي الحكومي في زيارته إلى ليبيا. (الإنترنت).

يزور وفد يمثل الحكومة الإثيوبية مدينة مصراتة لمعاينة جثث مجهولة الهوية سقطت قتلى في حرب تحرير سرت العام 2017، وإجراء التحاليل للتأكد من جنس انتمائهم، بغرض استلامهم «في إطار تعاون بين ليبيا إثيوبيا بالطرق القانونية».
قتلى 
ووصل الوفد، مساء السبت، إلى مطار معيتيقة بطرابلس، في مهمة عمل تستغرق عدة أيام يقوم خلالها بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين من وزارتي العدل والخارجية التابعتين لحكومة الوفاق، ومكتب النائب العام، ومركز الخبرة القضائية والبحوث، بحسب صفحة وزارة العدل على «فيسبوك».

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ويرأس الوفد الإثيوبي مستشار الشؤون الاجتماعية برئاسة الوزراء ومدير إدارة الشؤون الأفريقية بالخارجية الإثيوبية، وكان في استقباله رئيس قسم العلاقات بوزارة العدل، ومندوبون عن وزارة الخارجية.

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