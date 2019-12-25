المجلس الاجتماعي لقبائل سرت يرفض تحويل المدينة لساحة حرب ثانية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 09:24 مساء
الاجتماع الطارئ للمجلس الاجتماعي لقبائل سرت. (بوابة الوسط)

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، رفضه لأن تكون المدينة ساحة حرب ثانية، داعيًا إلى تجنيبها ويلات الحروب نظرًا لما تعرضت له من دمار كبير خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل ما يتردد عن تحركات وتحشيدات عسكرية في المنطقة.

وعقد المجلس الاجتماعي لقبائل سرت برئاسة مفتاح الزروق، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا بحضور كافة الأعضاء ووكيل ديوان بلدية سرت، خميس محمد الحوسين، خُصِّص لمناقشة التطورات الجارية في المنطقة.

وقال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، مفتاح الزروق لـ«بوابة الوسط» إن اجتماع المجلس الطارئ خلص إلى اتفاق الأعضاء على مطالبة كافة الأطراف بالعمل من أجل تجنيب المدينة ويلات الحرب نظرًا لما تعرضت له خلال السنوات الماضية من دمار كبير في البنية التحتية طال ثلث مساكنها وتهجير أعداد كبيرة من سكانها.

وأكد الزروق أن المجلس الاجتماعي لقبائل سرت يرفض أن تكون مدينة سرت ساحة للحرب مرة ثانية، ويطالب بعدم منع تدفق ودخول السلع والأدوية والغاز والوقود والمستلزمات العاجلة والضرورية لسكان المدينة، ويؤكد استمرارية دخول هذه المتطلبات

وأضاف الزروق أن المجلس الاجتماعي لقبائل سرت أكد أيضًا ضرورة التواصل المستمر بين المكونات الاجتماعية والمجلس البلدي سرت لتدارس أي ملف طارئ بالخصوص، ومطالبة كافة الأطراف باستدراك الأمر وحقن دماء الليبيين؛ للمحافظة على وحدة البلاد بشكل عام ومدينة سرت خاصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هواتف «هواوي» تتخلص من تطبيقات «غوغل»
علوم وتكنولوجيا
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
الخارجية الروسية: استمرار التواصل مع تركيا بشأن ليبيا وندعم حلا مبكرا للأزمة
ليبيا
دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
مذكرة التفاهم تؤجج السجال التركي اليوناني وتلوح بالسيناريو السوري في ليبيا
ليبيا
انخفاض أسعار النفط عالميا وأنباء الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنعها من الانهيار
اقتصاد
السراج: طلبنا أسلحة من إيطاليا ولم ترد إلينا إجابات رسمية
ليبيا
زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لأيقونة «جاكوار» الجديدة