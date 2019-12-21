الخدمات الصحية بجالو تتسلم شحنة أجهزة طبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 02:10 مساء
شحنة الأجهزة الطبية التي تسلمتها إدارة الخدمات الطبية بجالو، 21 ديسمبر 2019 (صفحة الإدارة على فيسبوك)

وردت إدارة الخدمات الصحية جالو شحنة أجهزة طبية للمخازن الرئيسية بالإدارة، تنوعت بين أجهزة خاصة بالكشف والتعقيم والتحاليل الطبية، ومن المقرر توزيع الشحنة على العيادات التابعة خلال الأيام المقبلة.

وضمت الشحنة «ثلاثة أجهزة قياس نبض الجنين، وجهازا للطرد المركزي، وجهازا لتحاليل الأملاح، وأربعة أجهزة للتعقيم سعة 18 لترا، وجهاز الترسوند صورة ملونة مع طابعة»، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت.

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وكان رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، اعتمد آلية جديدة لإدارة بعض المستشفيات بمناطق الواحات (جالو وأوجلة وإجخرة، والكفرة) عن طريق شريك محلي أو أجنبي في إدارته.

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