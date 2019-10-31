الحكومة الموقتة تعتمد آلية جديدة لإدارة بعض المستشفيات

رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، ووزير الصحة سعد عقوب عبدالرازق, 31 أكتوبر 2019 (الحكومة الموقتة)

اعتمد رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس آلية جديدة لإدارة بعض المستشفيات الليبية، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة بالحكومة سعد عقوب عبدالرازق.

ووفق بيان للحكومة الموقتة اليوم، ناقش الاجتماع الآلية الجديدة الموضوعة من قبل وزير الصحة، لإدارة بعض المستشفيات عن طريق شريك محلي أو أجنبي في إدارته.

فيما اعتمد الثني الآلية المقترحة، وأكد ضرورة التركيز على إنهاء بعض الإجراءات العملية لإدارة المشروعات الصحية وإدارات المستشفيات بمناطق الواحات (جالو وأوجلة واجخرة، والكفرة) خلال الفترة القادمة.

وأوضح البيان أن الثني أصدر التعليمات بمتابعة أعمال جهاز الإمداد الطبي، والتركيز على استراتيجية عمله خلال العام 2020.