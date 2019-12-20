مصدر طبي: وفاة عروس ليلة زفافها ببنغازي بسبب الحناء

توفيت عروس ليبية ليلة زفافها ببنغازي نتيجة تسمم جراء استخدام «مسحوق الحناء»، وفقًا لمصدر طبي.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» الجمعة «العروس تدعى فاطمة صالح العدولي وتوفيت بسبب استعمال حناء مسممة كيمائيا».

وسبق أن شهدت مستشفيات بنغازي والمرج والبيضاء خلال السنوات الثلاث الماضية حالات وفاة لسيدات بسبب «مسحوق الحناء».

يذكر أن اللجنة العلمية المشكلة بقرار رقم «42 لسنة 2016» من مركز الخبرة القضائية والبحوث بالحكومة الموقتة أكدت أن النتائج النهائية للتحاليل الكيميائية التي أجرتها اللجنة خارج ليبيا إن مادة سامة تسمى (PPD) توجد بتركيز مختلف في عدة أنواع من الحناء الكيميائية الموجودة في الأسواق المحلية.

وقالت رئيس اللجنة العلمية في المركز مرعية فرج المهدوي أن بودرة حناء «رويال والعروسة وشيخة» تحتوى على نسبة عالية من مادة «PPD» وتصل نسبتها إلى 22% وهى مرتفعة جداً، ولفتت المهدوي إلى أن النسبة المسموح بها من الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 6% كحد أعلى في تركيب الصبغات، لافتة إلى أن وضعها على الجلد محظور نهائيا.