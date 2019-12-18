مد التسجيل في قرعة الحج إلى 24 ديسمبر

بعثة الحج الليبية في المشاعر المقدسة. (أرشيفية: الإنترنت).

قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، تمديد فترة التسجيل في قرعة الحج إلى 24 ديسمبر الجاري.

وأصدرت الهيئة تعليماتها إلى لجنة الاستعداد لموسم الحج بشأن وضع آلية لبعض الحالات التي لم تقبل منظومة الحج تسجيلها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

جاء هذا الإجراء بسبب عدم احتواء سجلات قيد عائلية على أسماء زوجات أجنبيات، أو لعدم فصل قيد الأبناء عن آبائهم بمنظومة الرقم الوطني، وغيرها من الاعتبارات التقنية، التي تحرم مثل تلك الحالات من التسجيل.

وبشأن إجراء القرعة لعامين هجريين، نوهت الهيئة بأن الإجراء استثنائي؛ حتى تكون القرعة في كل عام للعام الذي يليه، أي أن قرعة العام 1443هـ (2022 م)، ستكون في العام 1442هـ (2021).

وفي 11 ديسمبر، أعلنت الهيئة تسجيل 214 ألف مواطن في القرعة خلال أول يوم من فتحها، كاشفة أن تكاليف الحج «تتفاوت بتفاوت العقود المبرمة بناء على المسافة بين أماكن الإقامة والحرم»، مؤكدة «أن زيادة القيم ونقصانها لا يؤثران مطلقًا في مستوى الخدمات المقدمة بجميع الفنادق بمكة والمدينة، وأنها جميعًا على مستوى واحد من الدرجة الممتازة».