دي مايو خلال لقائه السراج: لا حل عسكريا للأزمة ولابد من العودة إلى المسار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 03:30 مساء
فائز السراج (يمين) خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي في طرابلس، 17 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، «دعم إيطاليا حكومة الوفاق، وجهود رئيسها في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، وأكد أنه «لا حل عسكريًّا للازمة الليبية»، وعبر عن تأييد بلاده «جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، للعودة للمسار السياسي».

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الدبلوماسية الإيطالية مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على موقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الإيطالي عبر عن أمل بلاده في أن يحقق مؤتمر برلين المقبل «توافقًا بين كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي».

بدوره، أشاد السراج بـ«دعم إيطاليا حكومة الوفاق، وعملها على تخطي ليبيا الأزمة الراهنة»، ولفت إلى متابعة الحكومة «الترتيبات التي تجرى لعقد مؤتمر برلين»، وشدد على ضرورة «دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون اَي إقصاء»، حسب البيان.

وتناولت محادثات السراج ودي مايو عددًا من ملفات التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة غير الشرعية. ووصل دي مايو صباح اليوم، إلى العاصمة طرابلس، ومن المقرر أن ينتقل بعد اجتماعه مع السراج إلى بنغازي للقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وستكون المحطة الأخيرة للرحلة في طبرق، حيث يجتمع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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