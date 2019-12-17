عقيلة صالح يختتم زيارته لمصر واليونان ويلتقي اليوم وزير خارجية إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 11:51 صباحا
رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يعود إلى ليبيا اليوم الثلاثاء، بعد جوله خارجية إلى مصر واليونان التقى خلالها عددًا من المسؤولين على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأوضح بليحق أن عقيلة صالح أكد خلال المباحثات موقف مجلس النواب «الرافض لمذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا» بشأن التعاون العسكري والأمني وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، كما جدد مطالبته بـ«سحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق»، بحسب موقع مجلس النواب.

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وأضاف بليحق أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب، اليوم، وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو؛ لبحث تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصل دي مايو صباح اليوم، إلى العاصمة طرابلس، حيث سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وبعدها سينتقل دي مايو إلى بنغازي للقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وستكون المحطة الأخيرة للرحلة في طبرق، حيث يجتمع مع عقيلة صالح، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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