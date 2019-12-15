مسلحون في بنغازي يخطفون مهندسًا ويقتلون أحد أقاربه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 06:42 مساء
المهندس فرج صالح بوخرة العقوري. (الوسط)

خطف مسلحون في مدينة بنغازي، المهندس فرج صالح بوخرة العقوري، وقتلو ابن عمته أنور المشيطي، رميا بالرصاص أمام منزل الأول في منطقة الهواري.

وقال مصدر مقرب من العائلة لـ«بوابة الوسط»، الأحد، إن «الكاميرات أثبتت هجوم 8 أشخاص ملثمين يستقلون سيارتين (تويوتا) وسيارة نوع (كيا) دون أرقام».

وأضاف المصدر: «سألت العائلة عن فرج في كل الأماكن الأمنية ابتداء من البحث الجنائي والأمن الداخلي اللذين صادرا كاميرات المراقبة الخاصة بالجيران، كما سألت كلا من الغرفة الامنية وكتيبة 106 وطارق بن زياد والجميع قال لا معلومات لديه».  

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يذكر أن المهندس فرج العقوري هو نجل العميد صالح بوخرة العقوري وشقيق الشاب عماد الذي وجد مقتولا في «شارع الزيت» بمنطقة شبنة في بنغازي.

أنور المشيطي. (الوسط)
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