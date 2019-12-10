ضبط تشكيل عصابي في بنغازي متخصص في السطو المسلح

أفراد التشكيل العصابي، 10 ديسمبر 2019. ( صفحة مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي، يمتهن سلب المركبات وسرقة منازل واستراحات المواطنين، والسطو المسلح.

ويتكون التشكيل من أربعة أشخاص بينهم مصري الجنسية، يعمل في طلاء المركبات، وتخصص في تغيير ألوان المركبات المسروقة، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ولفتت المديرية إلى أن ضبط التشكيل يعد «ضربة قوية للعصابات الإجرامية وأصحاب السوابق والمطلوبين للعدالة ومتعاطي المخدرات»، مشيرة إلى أنها ستكشف خلال الساعات المقبلة تفاصيل عملية الضبط.

وكانت المديرية أعلنت في 29 نوفمبر الماضي، تمكن قسم البحث الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي، متخصص في الجريمة المنظمة العابرة للحدود «جريمة الهجرة غير الشرعية». ويعمل التشكيل في عدة مدن وأهمها بنغازي، وكذلك أجدابيا وبني وليد وصبراتة، من خلال جلب العمالة بطريقة غير شرعية.