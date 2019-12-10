ضبط تشكيل عصابي في بنغازي متخصص في السطو المسلح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 11:49 مساء
أفراد التشكيل العصابي، 10 ديسمبر 2019. ( صفحة مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي، يمتهن سلب المركبات وسرقة منازل واستراحات المواطنين، والسطو المسلح.

ويتكون التشكيل من أربعة أشخاص بينهم مصري الجنسية، يعمل في طلاء المركبات، وتخصص في تغيير ألوان المركبات المسروقة، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا ضبط تشكيل عصابي في بنغازي متخصص في جرائم الهجرة غير الشرعية

ولفتت المديرية إلى أن ضبط التشكيل يعد «ضربة قوية للعصابات الإجرامية وأصحاب السوابق والمطلوبين للعدالة ومتعاطي المخدرات»، مشيرة إلى أنها ستكشف خلال الساعات المقبلة تفاصيل عملية الضبط.

وكانت المديرية أعلنت في 29 نوفمبر الماضي، تمكن قسم البحث الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي، متخصص في الجريمة المنظمة العابرة للحدود «جريمة الهجرة غير الشرعية». ويعمل التشكيل في عدة مدن وأهمها بنغازي، وكذلك أجدابيا وبني وليد وصبراتة، من خلال جلب العمالة بطريقة غير شرعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
منع سبع شركات طيران ليبية من دخول الاتحاد الأوروبي
ليبيا
الحشاني صاحب أول هدف ليبي في افتتاح ملعب المدينة الرياضية ببنغازي
رياضة محلية
السجن مدى الحياة لـ«أحد أخطر مجرمي» بريطانيا
دولى
أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما
دولى
في مثل هذا اليوم.. اختطف السياسي المعارض منصور رشيد الكيخيا
ثقافة وفن
بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
هل تراجع الدور الإيطالي في ليبيا؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين يتسوقون عبر الإنترنت