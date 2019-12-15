بلدية طبرق: بدء رصف «طريق التسليح» بطول 8.3 كيلومتر غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 03:20 مساء
اجتماع بوالخطابية مع مسؤول الإسكان بطبرق ومفوض شركة بن ميز (بلدية طبرق)

أعلن المجلس البلدي طبرق، الانتهاء من الأعمال المساحية الخاصة برصف «طريق التسليح» بطول 8.3 كيلومتر، على أن تبدأ أعمال الرصف غدًا الإثنين.

جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس المجلس فرج بوالخطابية مع مسؤول الإسكان والمرافق بطبرق المهندس إدريس محمد حسن، ومفوض شركة «بن ميز» للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة، حسب بيان نشرته البلدية اليوم، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضح البيان، أنه جرى الانتهاء من الأعمال المساحية من قبل الشركة المنفذة (بن ميز)، وتم اعتمادها من الجهة المالكة (الإسكان والمرافق)، لافتًا إلى «بدء أعمال رصف الطريق بطول 8.3 كيلومتر، غدًا الإثنين».

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وفي مطلع الشهر الجاري، انتهت الشركة المنفذة لطريق سوق النسر من أعمالها بالمشروع، الذي يصل بين شارع فلسطين وحي السنينات، بطول 800 متر، وجرى فتح الطريق بشكل رسمي أمام السيارات.

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