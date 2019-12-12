صيانة عدد من الأجهزة الخاصة بالرصد الجوي في مطار طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 12 ديسمبر 2019, 07:50 مساء
صيانة مقياس سرعة الرياح بمطار طبرق. (الإنترنت)

تمكن قسم الصيانة التابع لمراقبة أرصاد بنغازي من صيانة عدد من الأجهزة الخاصة بالرصد الجوي في مطار طبرق الدولي، بناء على تعليمات صادرة من مصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة، حسب المكتب الإعلامي لمطار طبرق.

وأوضح المكتب الإعلامي للمطار اليوم الخميس، أن مراقب محطات أرصاد بنغازي، طالب الكيلاني، زار مطار طبرق لمعاينة أجهزة الرصد الجوي المهمة لتقديم المعلومات الخاصة بالطقس التي تتطلبها عمليات السلامة الجوية.

وأكد المكتب الإعلامي صيانة الجهاز الخاص بتحديد اتجاه وسرعة الرياح ببرج المراقبة وتركيب عداد سرعة الرياح، وإجراء معاينة لجهاز الضغط الجوي والحرارة وإطلاع مدير إدارة تشغيل المنظومات بالمطار على عدة نقاط، من شأنها تطوير عمل منظومة الأرصاد بالمطار من خلال توفير بعض المتطلبات التي أحيلت إلى إدارة المطار.

وقدمت إدارة مطار طبرق الدولي شكرها لمراقبة محطات الأرصاد بنغازي متمثلة في مديرها طالب الكيلاني وربيع محمود، لتحملهما متاعب السفر لطبرق من أجل تقديم العون والمساعدة لمطار طبرق الدولي.

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