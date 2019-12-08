الأرصاد: رياح قوية على الساحل الغربي وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 12:11 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين، الأحد، من رياح غربية إلى شمالية غربية قوية على الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع وصول ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار مساء غدٍ الإثنين.
  
الساحل من رأس أجدير  إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيًّا إلى كليًّا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة غدًا الإثنين.
- الرياح شرقية إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون جنوبية شرقية على باقي الساحل، تتحول ظهر غدٍ الإثنين إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة، اليوم الأحد، 15 و35 عقدة غدًا.

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- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و 1.00 متر، و1.00 و3.00 أمتار غدًا. و الرؤية جيدة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا مساء غدٍ الإثنين، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين21 و 22 درجة مئوية.

الساحل من  رأس لانوف  إلى  طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1.00 متر، ويصل اليوم الأحد إلى 1.50 متر على ساحل درنة وطبرق.
- الرؤية جيدة، البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون غدًا الإثنين، قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق، ودرجة حرارة سطح البحر تبلغ 22 درجة مئوية.

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