«الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال الغربي بداية من غدا الإثنين، مصحوبة برياح نشطة وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع سقوط الأمطار، لافتا إلى أن تلك التقلبات تشمل مناطق الشمال الشرقي الثلاثاء المقبل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، تراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الغربي بين 19 و25 درجة مئوية، وعلى مناطق الوسط والجنوب بين 22 و 26 درجة مئوية ، وتصل إلى 29 درجة مئوية على غات اليوم وتنخفض غد الإثنين.

رأس أجدير حتى مصراته - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من هذه الليلة مع سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق خاصة مساء الثلاثاء المقبل، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة تتحول غدا الإثنين، إلى شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية تصل سرعتها إلى 5 كلم/ ساعة

درجات الحرارة: تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من غدا الإثنين.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر غدا الإثنين على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتشمل يوم الثلاثاء أغلب المناطق الساحلية، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية على سهل بنغازي وطربق آخر الليل وفي الصباح الباكر.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة تتحول غدا الإثنين، إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون الثلاثاء المقبل شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة: تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجفرة - الحمادة وغدامس.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة تتحول غدا الإثنين إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الحمادة وغدامس.

درجات الحرارة: تتراوح ما بين 23 و26 درجة مئوية وتصل اليوم إلى 29 درجة مئوية على غات وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا الإثنين.