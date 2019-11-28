مركز شرطة قرنادة يوجه تنبيها لأصحاب الشركات والمصانع والمزارع

وجه مركز شرطة قرنادة تنبيها لأصحاب الشركات والمصانع والمعامل والمحلات التجارية والمزارع بالمنطقة في «حال استجلاب أو مغادرة أي عمالة أجنبية بضرورة تسجيلها بمنظومة وحدة التحريات بالمركز».

وقال رئيس مركز شرطة قرنادة مقدم عبدالعليم المبروك قمنا بتسجيل «121 عاملا أجنبيا، من عديد الجنسيات منهم (57) مصريا وو(26) تشاديا و(17) سوريا و(10) سودانيين و(1) نيجيري و(1) تونسي من بينهم 9 نساء».

وأضاف: «حصر العمالة الوافدة، إجراء مهم للتأكد من خلّوهم من الأمراض وقانونية إجراءات دخولهم وإقامتهم وترحيل من يثبت مخالفته للإجراءات».

منتسبو الأجهزة الأمنیة بـ«قرنادة» يطلقون حملة نظافة

ولفت المبروك إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف ومدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج.