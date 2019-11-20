منتسبو الأجهزة الأمنیة بـ«قرنادة» يطلقون حملة نظافة

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 06:52 مساء

أطلق منتسبو الأجھزة الأمنیة ببلدة قرنادة 20 كلم جنوب مدينة البيضاء، حملة نظافة تحت شعار «قرنادة وهلها» في مختلف شوارع ومفترقات البلدة.

وقال رئيس مركز شرطة قرنادة مقدم عبدالعليم المبروك إنه جرى «الاستعانة بعمال أجانب وسيارات نقل بالتعاون مع رجال الأمن ، وعمل الجمیع في مشھد رائع مجسدين صورة المواطن المحافظ على أمن واستقرار شعبه والخادم لوطنه».

كما شارك في الحملة أعضاء مركز شرطة قرنادة وعمل أفراد وضباط الشرطة نيابة عن   أعضاء جهاز الخدمات العامة الذين يعانون من انقطاع رواتبهم منذ فترة، حيث عمل أفراد وضباط الأجھزة الأمنیة على تنظیف الشوارع وإزالة المخلفات وأكوام القمامة.

ولفت مقدم عبدالعليم المبروك إلى أن «الشرطة جزء من النسیج الوطني وھي بدأت في حملة نظافة لتجسد مظھرھا الرائع في خدمة أبناء شعبھا وأكد المبروك على مشاركة ما یقرب من 50 % من قوة مركز شرطة قرنادة  في هذه الحملة».

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وأشار المبروك إلى أنه «بعد إطلاق حملة مماثلة في مدينة البيضاء أصر أعضاء المركز على إظهار مدينتهم بالمظهر اللائق»، معربا عن أمله «أن تكون لدى المواطن ثقافة عامة بالنسبة للنظافة وعلى ضرورة إضفاء روح من المحبة والمودة بین رجل الأمن والمواطن عبر الحملات المتنوعة».

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